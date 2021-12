IBGE encerra nesta quarta (29) inscrições de concursos para Recenseador e Agente Censitário

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encerra nesta quarta (29) o prazo para inscrições para cerca de 2,9 mil vagas temporárias no Vale do Paraíba e região bragantina para a realização do Censo Demográfico 2022. No Brasil, são oferecidas mais de 204 mil vagas.

São dois processos seletivos e há vagas distribuídas em todas as cidades da região. Os aprovados ficarão responsáveis pela coordenação da coleta de dados e supervisionar as equipes de recenseadores.

– Vagas para a função de Recenseador: remuneração de acordo com a produção; taxa de inscrição de R$ 57,50;

– Vagas para a função de Agente Censitário Supervisor e Agente Censitário Municipal: salário de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente; taxa de inscrição de R$ 60,50.

Clique nos cargos para ver os editais:

Há vagas em todos os municípios do país. A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a empresa organizadora do processo seletivo.

As inscrições para todos os cargos podem ser realizadas até as 16h desta quarta no endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

As inscrições nos processos seletivos de 2020 e 2021 não são válidas para o novo do Censo 2022. Os interessados deverão fazer nova inscrição e pagar a taxa para participar desse novo processo seletivo – leia abaixo sobre a devolução das taxas das seleções canceladas.

O candidato poderá obter informações referentes aos novos concursos por meio do telefone 0800-2834628 ou do e-mail ibgepss21@fgv.br.

Recenseador

Para a função de recenseador, é exigido ensino fundamental completo.

O recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores.

A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico e na disponibilidade de recursos orçamentários.

A remuneração é calculada por produção, com base:

nas unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais)

no tipo de questionário (básico ou amostra)

no número de pessoas recenseadas

no registro no controle da coleta de dados

A remuneração do recenseador é variável e não há um piso nem um teto de quanto ele poderá receber – quanto mais entrevistas realiza, quanto mais coletas ele faz, mais ele recebe.

O candidato poderá simular valores de remuneração por meio de link disponível no endereço https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html.

O recenseador não tem horário fixo. Espera-se que dedique ao menos 25 horas por semana, inclusive nos feriados e finais de semana.

Em média, há 300 domicílios por setor censitário. O tempo de coleta de um setor varia segundo suas características e o tempo diário que o recenseador dedica ao trabalho. É possível que um recenseador consiga completar mais de um setor ao longo do período da coleta.

O recenseador também terá direito a 13º salário e às férias proporcionais aos dias trabalhados e à produção.

Os recenseadores aprovados no processo seletivo terão treinamento com duração total de 5 dias e carga horária de 8 horas diárias, composto por duas etapas: autoinstrução (leitura prévia do Manual do Recenseador) e curso presencial.

Ao final da etapa presencial, o candidato realizará o teste final do treinamento e precisa ter 50% de acertos e, pelo menos, 80% de frequência. Será oferecida uma ajuda de custo para os candidatos que tiverem pelo menos 80% de frequência no treinamento presencial.

Caso haja necessidade de reposição de pessoal, depois de esgotada a reserva de candidatos treinados, poderão ser convocados novos candidatos, obedecendo-se à classificação nas provas objetivas, sem exceder o número de vagas previsto.

Agente censitário

Para as funções de agente censitário, é exigido ensino médio completo.

O agente censitário municipal gerencia o posto de coleta e, durante todo o trabalho do Censo Demográfico, estará à frente de dois tipos de ações:

Administrativas – controle e gestão dos recursos humanos e materiais do posto de coleta;

Técnico-operacionais – gestor de uma equipe de Agentes Censitários Supervisores e recenseadores em que acompanhará e orientará a coleta de dados.

O agente censitário supervisor exerce as tarefas de supervisão da operação censitária, com foco nas questões técnicas e de informática e administrativas. Está subordinado ao agente censitário municipal. Sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.

A duração dos contratos é de 5 meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico e na disponibilidade de recursos orçamentários.

As vagas para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor terão inscrição única.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Além do salário, os agentes censitários terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais.

