Influenciadora religiosa Marlene Guerrato morre aos 89 anos, em Bragança Paulista

A influenciadora digital religiosa Marlene Guerrato morreu nesta segunda-feira (12), aos 89 anos, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

Segundo a família, a idosa teve uma infecção generalizada após problemas nos pulmões e nos rins e precisou ser internada nos últimas dias, mas não resistiu.

Influenciadora digital Marlene Guerrato morre aos 89 anos (Foto: Reprodução / Instagram)

A idosa ficou conhecida por produzir conteúdos religiosos, principalmente dedicados a mulheres e famílias. Ela também era professora universitária, escritora e ministra do Evangelho. Ficou viúva aos 36 anos e criou oitos filhos.

A morte foi informada por meio da principal rede social dela, que tinha 1,8 milhões de seguidores. A postagem pesar gerou repercussão na rede social, com comentários de artistas como Karina Bachi e o cantor Cesar Menotti – da dupla sertaneja com Fabiano.

Veja o comunicado abaixo:

Amados,

Esta é uma nota de pesar pelo falecimento da vovó Marlene Guerrato.

Todos os familiares, amigos, e pessoas que de alguma forma aprenderam algo com ela estão convidados a comparecer neste momento.

A prefeitura de Bragança Paulista lamentou a morte de Marlene Guerrato, que em março deste ano recebeu a honraria Comenda Ignácia da Silva Pimentel e Antônio Pires Pimentel, uma homenagem a pessoas que se destacam no município.

Confira a nota da Prefeitura de Bragança Paulista:

A Prefeitura de Bragança Paulista manifesta profundo pesar pelo falecimento de Marlene Guerrato.

Mulher apaixonada pelo Evangelho, viveu seus dias para ajudar outras pessoas, principalmente mulheres, a encontrar sentido e propósito na vida, compartilhando seus conhecimentos e experiências adquiridos em 89 anos.

Professora universitária, escritora e ministra do Evangelho, ficou viúva aos 36 anos e criou seus 8 filhos no caminho do Senhor.

Marlene expressou a simplicidade e poder que o Evangelho carrega e é uma inspiração para as pessoas.

No dia 20 de março de 2024, Marlene Guerrato recebeu a Comenda Ignácia da Silva Pimentel e Antônio Pires Pimentel, que presta homenagem a pessoas e instituições que se destacaram na promoção do município de forma relevante.

O velório acontecerá nesta terça-feira (13/08), no cemitério Memorial Jardim da Serra, localizado no endereço Rodovia Capitão Barduíno, 103, Curitibanos, a partir das 7h. O enterro será a partir das 16h30.

