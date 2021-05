Inscrição para programa de auxílio emergencial de Bragança Paulista termina nesta terça-feira (25)

As inscrições para o programa emergencial de auxílio-desemprego da Prefeitura de Bragança Paulista termina nesta terça-feira (25). Projeto oferece 1,5 mil vagas de estudo e trabalho para setores da prefeitura.

As inscrições são online, pelo site da gestão, ou presenciais, no Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici (Imagem: Reprodução)

De acordo com a gestão, os escolhidos vão ter uma jornada de trabalho de oito horas por dia, durante cinco dias na semana. Em troca, ele receberá um salário de R$ 1 mil, cesta básica, seguro de vida e vale-transporte. A contratação tem duração de um ano.

Desde a abertura, cerca de três mil pessoas já se inscreveram para participar do projeto. As vagas são para serviços de manutenção, limpeza e administrativo.

Dentre as vagas, 75 serão destinadas a pessoas com deficiência. Para se inscrever é necessário estar desempregado e não receber auxílio desemprego. Pessoas que recebam outros tipos de auxílio podem se inscrever. As inscrições são online, pelo site da gestão, ou presenciais, no Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici, das 8h às 16h com comprovantes de desemprego e documento com foto.

Após as inscrições, a prefeitura vai fazer a seletiva, que inclui análise socioeconômica do candidato. O resultado com os aprovados será divulgado no final de junho. A expectativa é que eles comecem a atuar no dia 1º de julho.

Fonte: G1.globo.com