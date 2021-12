Jovens que estavam desaparecidos são encontrados mortos em Jarinu

Dois jovens que estavam desaparecidos foram encontrados mortos e com sinais de tiros na cabeça na tarde de domingo (12), na área rural de Jarinu (SP).

De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre corpos encontrados na Estrada Jacundo Censi, no bairro Campo Verde. As vítimas estavam em estado avançado de putrefação e parcialmente carbonizadas.

Caso será encaminhado para a Delegacia de Jundiaí (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Os familiares dos jovens Wendreo Corrêa da Silva, de 22 anos, e Victor Hugo Possani, de 20, fizeram o reconhecimento dos corpos.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Segundo a Polícia Civil, os dois jovens não tinham antecedentes criminais. O caso será encaminhado para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí (SP).

Desaparecimentos

A Polícia Civil informou que os jovens moravam em Jundiaí e eram vizinhos. Os desaparecimentos foram comunicados pelos familiares das vítimas no dia 7 de dezembro.

A mãe de Wendreo relatou à polícia, na época, que o filho estava morando no fundo da casa da avó com uma jovem, mas o relacionamento não deu certo. Desde o dia 7, a família perdeu o contato com o rapaz.

Já a tia de Victor Hugo, que denunciou o desaparecimento, contou à polícia que o jovem saiu de casa dizendo que iria comprar pão e não retornou mais.

