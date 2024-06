Morador de rua é preso em Bragança Paulista suspeito de envolvimento em homicídio

Um homem em situação de rua foi detido pela Guarda Civil Municipal de Bragança Paulista, na última quarta-feira (12), suspeito de ter envolvimento em um assassinato que ocorreu há seis anos no interior de São Paulo.

Morador de rua é preso em Bragança Paulista suspeito de ter envolvimento em homicídio no interior de SP (Foto: Divulgação / GCM)

De acordo com a GCM, o homem estava morando em uma barraca montada na calçada de uma rua da região central. Ele foi abordado por guardas que estavam tentando oferecer ajuda, para levá-lo a um abrigo, diante das baixas temperaturas registradas na cidade.

No momento da abordagem, os guardas conversaram com o homem, que alegou ser de Jundiaí, afirmando que ele estava na cidade para regularizar um auxílio que recebia.

Apesar do relato do homem, alegando que não tinha pendências com a Justiça, os guardas fizeram uma busca pelo nome do morador no sistema e identificaram que ele estava foragido da Justiça.

Segundo a GCM, o homem estava sendo procurado por um caso de homicídio que ocorreu em 2018 na cidade de Socorro, tendo inclusive a prisão preventiva decretada.

O homem foi preso e levado para a delegacia de plantão, onde o caso foi registrado.

Fonte: G1.globo.com