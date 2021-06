Motorista não devolve carro alugado e é preso por receptação na Fernão Dias

Um motorista de 31 anos foi preso por receptação na noite desta quinta-feira (24) na Rodovia Fernão Dias, no trecho de Vargem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o homem alugou um carro em Santa Catarina, mas não devolveu o veículo no prazo. Ele também estava com a carteira de habilitação vencida há seis anos.

Motorista não devolve carro alugado de R$ 100 mil e é preso por receptação na Fernão Dias (Foto: Divulgação/ PRF)

De acordo com a PRF, o motorista foi parado por volta das 19h30, em uma abordagem de rotina no km 7 da rodovia. Ele inicialmente afirmou que o carro, avaliado em R$ 100 mil, havia sido alugado no aeroporto de Guarulhos e apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos policiais, mas o documento estava cassado desde 2015 por excesso de multas.

A equipe desconfiou da história, já que para alugar um carro é necessário apresentar uma CNH válida. Os policiais questionaram novamente o motorista, que mudou a versão e disse que o carro havia sido emprestado por um amigo.

Na busca pelos dados do veículo, os policiais descobriram que ele foi alugado em Santa Catarina e o motorista deveria ter devolvido o carro há três meses.

O motorista foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Bragança Paulista, onde segue detido. Ele vai responder por receptação, crime com pena de um a quatro anos de prisão. O carro também foi apreendido e será devolvido para a empresa de onde foi alugado.

Fonte: G1.globo.com