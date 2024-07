Mulher é presa com 133 tabletes de haxixe escondidos em porta-malas na Fernão Dias

Uma mulher de 31 anos foi presa na noite desta terça-feira (16) após ser flagrada com 133 tabletes de haxixe escondidos no porta-malas do carro que ela dirigia na Rodovia Fernão Dias, em Vargem (SP).

Mulher é presa com 133 tabletes de droga escondidos em porta-malas na Fernão Dias, em Vargem (Foto: Divulgação / PRF)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação aconteceu por volta das 23h45, na altura do Km 7 da rodovia, durante a “Operação Conatus”.

Segundo a PRF, a mulher, que mora em Uberlândia (MG), foi abordada e afirmou que estava retornando de São Paulo, após um passeio na capital paulista.

A Polícia afirmou que, durante a fiscalização, foram verificados equipamentos obrigatórios e que, ao abrir o porta-malas, viram uma mala cheia de tabletes de haxixe.

Ao todo, a mala tinha 133 tabletes que pesavam, juntos, 9,9 quilos. Ao ser questionada, a mulher afirmou que havia retirado as drogas em Campinas (SP) e que receberia R$ 2 mil para fazer o transporte.

A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial de Bragança Paulista.

Fonte: G1.globo.com