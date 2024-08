Mulher é projetada para fora do carro e morre em acidente em Bragança Paulista

Uma mulher de 24 anos morreu em um acidente de carro em Bragança Paulista (SP) na madrugada deste domingo (18).

O namorado dela, um homem de 30 anos que dirigia o veículo, foi preso em flagrante com sinais de embriaguez, segundo o boletim de ocorrência. Apesar disso, ele foi solto pela Justiça em audiência de custódia – leia mais abaixo.

Delegacia Seccional de Bragança Paulista (Foto: Reprodução/Google Street View)

O caso aconteceu por volta das 4h, na rodovia Fernão Dias, no quilômetro 12. A vítima foi identificada como Bruna Alves Marques e o namorado dela, que dirigia o carro, foi identificado como Lucas da Silva Domingues. Ele não se feriu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender o acidente com vítima fatal. Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher caída no chão. Um médico confirmou a morte no local.

O motorista do carro, um Hyundai I30, também foi atendido e disse aos policiais que Bruna era sua namorada. De acordo com o condutor, o casal estava no Lago do Taboão e indo embora para a casa da mãe dele.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem perdeu o controle do veículo e capotou. Com a batida, a mulher foi arremessada para fora do carro e não resistiu aos ferimentos.

O motorista não soube explicar porque perdeu o controle do veículo, mas, segundo a polícia, “apresentava sinais claros de embriagados (sic) como fala desconexa, hálito etílico e confusão mental. Lucas se negou a realizar o teste de etilômetro e foi conduzido até este plantão”.

Ele foi preso em flagrante. Em audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade provisória após pagamento de R$ 2 mil de fiança e cumprimento de medidas cautelares, entre elas comparecer em juízo bimestralmente ou sempre que for intimado, manter endereço atualizado, proibição de deixar Bragança Paulista por mais de oito dias.

O g1 procurou a defesa do homem, que não quis se manifestar até a publicação da reportagem.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com o agravante do condutor do carro estar sob influência de álcool.

Fonte: G1.globo.com