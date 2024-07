Pai e filha morrem atingidos por carro que fugia de perseguição da PM em Piracaia

Um homem de 55 anos e uma mulher de 19, pai e filha, morreram na tarde desta quinta-feira (4) após um carro que fugia da Polícia Militar colidir com a moto em que eles estavam. O caso aconteceu na região central de Piracaia, no interior de São Paulo.

De acordo com a PM, o carro havia sido furtado em Santo André (SP) e estava com a numeração adulterada. Os policiais tentaram realizar a abordagem do veículo em Piracaia, mas o motorista, de 19 anos, tentou fugir.

Delegacia de Piracaia (Foto: Reprodução/Street View)

Durante a tentativa de fuga, o carro chegou a percorrer algumas vias na contramão e em alta velocidade. A polícia tentou fazer o cerco do carro, mas o homem bateu o veículo na moto e em um carro que estavam parados. Pai e filha foram projetados a aproximadamente 100 metros de distância.

Após a colisão com os veículos, o carro furtado ainda bateu em um poste antes de ser abordado pelos policiais militares.

As vítimas fatais foram identificadas como Nivaldo Sérgio de Oliveira e Aryane Cintra de Oliveira. À TV Vanguarda, Breno Felipe Ataíde, que era amigo de Aryane, falou sobre como recebeu a notícia nesta quinta-feira.

“Muito triste, chateado. Nos últimos cinco, seis meses a gente se aproximou. Ela gostava de jogar muita bola. Era o amigo de conselho dela. Era a melhor amiga. Ela tinha bastante amigos, era conhecida. Uma boa menina. Vai fazer muita falta”, disse.

Uma terceira pessoa ficou ferida, ao ser atingida pelo carro furtado. A vítima é um homem, que teve um ferimento grave na cabeça. Ele foi encaminhado à Santa Casa local, onde permanece internado. Não há informações novas sobre o estado de saúde dele.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista Kelvin Lopes Silva, que estava no carro furtado, foi preso em flagrante. Ele deve responder pelos crimes de duplo homicídio qualificado (dolo eventual), tentativa de homicídio (dolo eventual), adulteração de sinal de veículo, receptação e falta de habilitação.

O g1 não conseguiu localizar a defesa de Kelvin Lopes Silva. A matéria será atualizada caso os advogados se manifestem.

