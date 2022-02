Passagem de ônibus em Bragança Paulista terá aumento a partir de 26 de fevereiro

O preço da passagem do transporte coletivo em Bragança Paulista vai saltar de R$ 4,69 para R$ 5,63 a partir do dia 26 de fevereiro. O aumento é de 19%.

O aumento vale para passageiros que pagarem a tarifa no dinheiro. Já os usuários do Cartão Cidadão vão pagar R$ 4,50 por passagem – nesta modalidade o custo é 25% menor em relação a quem paga com dinheiro.

Passagem do transporte coletivo em Bragança Paulista vai a R$ 5,63 a partir de 26 de fevereiro (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Bragança Paulista)

Segundo a administração municipal, a ideia é incentivar o uso do cartão. Os créditos que os usuários já têm nos cartões seguem valendo normalmente.

No dia 26, quando o aumento passa a valer, a cidade também vai contar com mais 14 ônibus. Com isso o número de partidas dos coletivos deve passar de 560 para 850 partidas.

Cartão

O Cartão Cidadão deve ser solicitado para a JTP Transportes, empresa que administra o transporte público da cidade. O usuário paga R$ 4,50, correspondente a tarifa antecipada do crédito eletrônico, e pode embarcar em qualquer linha administrada pela empresa, seja do transporte urbano ou rural.

Fonte: G1.globo.com