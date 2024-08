Pessoas com deficiência: SP produz laudo para facilitar ingresso no mercado de trabalho

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, deu início ao atendimento às pessoas com deficiência (PCDs) que participam do mutirão do Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI), realizado pela União Geral dos Trabalhadores (UGT) desde o último dia 12.

(Imagem Ilustrativa de Grab por Unsplash)

O evento ocorre na sede da UGT, ao lado do Metrô Anhangabaú (saída para a Praça das Bandeiras), e vai até o dia 16 de agosto, das 8h às 17h, na Rua Formosa, 99, centro de São Paulo.

Dois peritos do Imesc realizam avaliações clínicas e funcionais dos candidatos para determinar suas condições a fim de facilitar o ingresso no mercado de trabalho. “Este mutirão reforça o compromisso do Imesc e das demais entidades envolvidas em promover a inclusão e garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso igualitário às oportunidades no mercado de trabalho”, comentou o superintendente do Imesc, Dr. Edilson José da Costa.

O PEI, gerido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é um programa que visa promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O convênio com o Imesc garante a elaboração de laudos técnicos que atestam a capacidade clínica e funcional dos participantes, assegurando que esses indivíduos possam desempenhar suas funções de maneira eficiente e segura.

Todo o processo pericial do Imesc segue a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e também a Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas relacionados à Saúde (CID), ambas da Organização Mundial de Saúde (OMS), exigidas pelo programa Meu Emprego Inclusivo do Estado.

O Programa Meu Emprego Inclusivo é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com quem o Imesc mantém convênio. De junho de 2021 até agosto de 2024, já foram expedidos 3.242 laudos. A iniciativa faz parte do programa estadual Meu Emprego Inclusivo e também conta com a participação do Centro Paula Souza e Sebrae SP. Mais informações no site: www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo