Piscina de 11 metros é furtada após acidente na rodovia Fernão Dias em Bragança Paulista

A Polícia Civil investiga o furto de uma piscina na rodovia Fernão Dias em Bragança Paulista. Ela caiu do caminhão na rodovia durante o transporte e o motorista deixou o item às margens da rodovia para buscar depois, mas quando chegou, havia sido levada.

A piscina tinha cerca de 11 metros e pesava 350 quilos. O motorista levava o item para a instalação no sábado (30), mas teve o serviço cancelado por causa da chuva. Na volta, uma rajada de vento derrubou a piscina de cima do caminhão.

(Foto: Reprodução/ G1)

Após o acidente, o caminhão foi destombado e o motorista foi orientado a deixar a piscina às margens da pista, já que insistir no transporte com a ventania poderia causar um novo acidente. No dia seguinte, quando a empresa voltou para buscar o objeto, ele havia sido levado.

“Como que alguém levou a piscina sem que ninguém percebesse? Ela pesava 350 quilos e para colocar ela em um caminhão, foram necessárias oito pessoas. É difícil transformar um item desse em mercadoria”, diz o dono da empresa, Bruno Caciani.

O caso foi registrado na Polícia Civil que busca imagens de câmeras de segurança que possam identificar os criminosos.

A empresa não tinha seguro para o item e o prejuízo estimado é de R$ 18 mil.

A Arteris, que administra a rodovia, disse que a responsabilidade da carga é do motorista.

Fonte: G1.globo.com