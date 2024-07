Polícia apreende 8,5 kg de drogas escondidas dentro de porta de carro na Fernão Dias

Um homem foi preso após ser abordado com drogas escondidas dentro do carro que dirigia na Rodovia Fernão Dias, em Vargem (SP), na noite da última quinta-feira (4).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi abordado em um comando na altura do km 7 da rodovia. Durante a fiscalização, os policiais sentiram um forte cheiro de crack.

Drogas foram encontradas dentro das portas de um carro na rodovia Fernão Dias, em Vargem, SP (Foto: Divulgação / PRF)

Na revista do veículo, os policiais encontraram cerca de 6,5 kg de cocaína, além de 2 kg de crack. As drogas estavam escondidas dentro das portas do carro.

Ao ser questionado pelos policiais, o homem disse que estava indo para o Nordeste visitar uma tia e amigos.

A ocorrência foi encaminhada para o departamento de Polícia Civil de Bragança Paulista (SP).

Fonte: G1.globo.com