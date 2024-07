Polícia investiga morte de homem esfaqueado no pescoço em Jarinu; ex-companheira é suspeita

A polícia investiga a morte de um homem de 42 anos que teria sido esfaqueado no pescoço pela ex-companheira, de 18, no bairro Vila Primavera, em Jarinu (SP).

A jovem relatou à polícia que estava bebendo com o homem no quarto da casa e que o esfaqueou após supostamente ter sido agarrada por ele. Ela fugiu após o crime, mas acabou sendo presa horas depois. A Polícia Militar foi acionada pela família da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Caso foi registrado como homicídio na delegacia de Campo Limpo Paulista (Foto: Reprodução/Google Street View)

Segundo apurado pela TV TEM, a suspeita havia trocado de roupa na casa de um amigo após fugir do local. Conforme o boletim de ocorrência, a camiseta com manchas de sangue foi encontrada no fundo da casa do amigo.

A Polícia Civil foi até o local onde o homem morreu e encontrou garrafas de cachaça ao lado do corpo.

Na delegacia, a suspeita confessou o crime, mas afirmou que agiu em legítima defesa após supostamente ter sido agarrada à força pelo homem. Ela foi presa em flagrante e o caso foi registrado como homicídio na delegacia de Campo Limpo Paulista (SP).

Fonte: G1.globo.com