Polícia investiga morte de menina atingida por disparo acidental em Bragança Paulista

A Polícia Civil de Bragança Paulista (SP) iniciou as investigações sobre o caso da menina de nove anos que morreu após ser atingida por um disparo acidental de uma arma do pai, na madrugada do último domingo (14).

O caso tem repercutido na cidade. O pai da vítima tem 53 anos e chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto após a Justiça conceder liberdade provisória com medidas cautelares a serem seguidas.

Em entrevista ao Link Vanguarda nesta segunda-feira (15), o delegado seccional da cidade, Sandro Montanari, afirmou que a polícia aguarda laudos da perícia e exames do Instituto Médico Legal (IML) para avançar nas investigações.

“A perícia vai checar a arma e ver se há realmente a possibilidade de haver um disparo sem o acionamento do gatilho ou se a arma já estava engatilhada no momento do crime, o que configura algo pré-existente. Por outro lado, vamos verificar através do exame de corpo delito se o tiro foi de cima para baixo ou de baixo para cima e onde exatamente o abdômen foi atingido. Isso para verificar se a história relatada é a história correta”, disse delegado.

De acordo com o delegado, o pai da menina e dono da arma afirma que ela caiu de um edredom que estava em cima de um armário da casa após sua ex-esposa, que dormiria no local com os dois, tentar pegar uma coberta.

“O que chama atenção é a versão do pai da vítima. Ele realmente é proprietário de uma arma calibre 38 e (diz que) essa arma estava envolvida em um edredom em cima de um armário. Sua ex-mulher, que estava pernoitando aquele dia lá, na justificativa de pegar um edredom acabou deixando cair a arma, o que veio a atingir a vítima no abdômen e levou ela a óbito”, explicou o Dr. Sandro.

O caso

Uma menina de nove anos morreu após ser atingida por um tiro acidental de uma arma do pai, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na madrugada deste domingo (14). O homem de 53 anos foi preso em flagrante, mas acabou liberado após audiência de custódia.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta da 1h, na casa em que o homem mora, na rua das Lichias, no bairro Jardim São Marcelo.

Ainda segundo o documento, ao qual o g1 teve acesso, o homem guardava uma arma enrolada em um edredom em cima de um armário do imóvel.

A mãe da criança e ex-esposa do homem foi levar a filha para dormir na casa, pois ela passaria o domingo com o pai. A mulher de 40 anos ficou para dormir no local com eles.

Em determinado momento, ela tentou pegar um cobertor em cima do mesmo armário para dormir e a arma caiu do edredom. De acordo com a Polícia Civil, um tiro acidental foi efetuado neste momento e atingiu a criança.

“Foi pegar coberta e pegou no edredom que estava em cima do armário, a arma caiu e disparou acidentalmente atingindo (a criança), que estava no quarto”, narra o boletim de ocorrência.

A menina foi atingida na região do abdômen e chegou a ser levada pelos pais a Santa Casa de Itatiba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em estado de choque, a mãe dela recebeu atendimento médico na unidade.

A polícia foi acionada e encontrou na casa munições e a arma, que foram apreendidas. O pai da menina foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mas acabou liberado após audiência de custódia.

“O agente supostamente mantinha em sua posse uma arma de fogo de uso permitido sem o devido registro. A referida arma era armazenada de forma negligente e ao ser manuseada de forma imprudente, foi efetuado disparo, supostamente acidental, que vitimou (a criança)”, narra o documento.

O caso foi registrado como homicídio e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

