Polícia investiga se balão de 75 metros que foi solto por baloeiros em Piracaia

A Polícia Civil investiga se o balão de 75 metros que caiu e pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (22) na Zona Leste da cidade de São Paulo foi solto por baloeiros do interior do estado.

As cordas do balão danificaram seis veículos, ergueram uma moto até um poste e derrubaram um carro, em Itaquera. Depois, a queda do balão provocou incêndio no quintal de uma casa e no parquinho de uma creche em Aricanduva. Ninguém ficou ferido.

Queda de balão na região do bairro Aricanduva, na zona leste de São Paulo, causou falta de energia elétrica em casas do entorno após o artefato atingir a fiação (Foto: Governo de SP)

O Corpo de Bombeiros apagou as chamas, mas o fogo danificou a rede elétrica na região. Mais de 400 mil imóveis de sete bairros da Zona Leste chegaram a ficar sem energia. De acordo com a Enel, empresa responsável pela fornecimento de ‘luz’, todos os imóveis afetados tiveram a eletricidade restabelecida na noite de segunda.

Fabricar, vender, transportar e soltar balões, como eles fizeram, é crime ambiental. Em caso de condenação na Justiça, os culpados podem ser punidos com penas que vão de 1 ano a 3 anos de prisão, ou pagamento de multa no valor de, no mínimo, R$ 10 mil.

A Divisão de Investigação sobre Infrações contra o Meio Ambiente analisa vídeos que circulam nas redes sociais e mostram ao menos três grupos de baloeiros soltando o mesmo balão numa área de mata. O 64º Distrito Policial (DP), AE Carvalho, também colabora com as investigações.

Os policiais estão checando se o encontro ocorreu no município de Piracaia, interior paulista.

A distância entre Piracaia e São Paulo é de aproximadamente 100 quilômetros. Uma das hipóteses apuradas pela investigação é a de que o balão percorreu esse trajeto até a Zona Leste da capital.

“O balão que aparece nesses vídeos sendo preparado por baloeiros é o mesmo que caiu na Zona Leste”, disse ao g1 o delegado Renato Francisco de Camargo Mello. “Vamos identificar quem aparece nas imagens para que eles respondam criminalmente pelo que fizeram.”

A investigação vai comparar os rostos dos baloeiros que aparecem nos vídeos com o banco de fotos dos registros de identidade do governo de São Paulo. O sistema informatizado da Polícia Civil fará os reconhecimentos faciais indicando os nomes das pessoas.

Após as identificações, elas serão chamadas para prestar depoimentos na delegacias, podendo ser indiciadas por crime ambiental. Ainda não há previsão de prisões, segundo policiais ouvidos pela reportagem.

O balão que pegou fogo na Zona Leste não era tripulado. Ele tinha cordas amarradas a uma gaiola de arame, que transportava fogos de artifício. Vídeos mostram que eles foram acionados logo após a decolagem do balão. É possível ver as explosões de luzes no ar enquanto os baloeiros estão no chão, vibrando, gritando e batendo palmas.

Moto e carros danificados em Itaquera

A TV Globo falou com as vítimas que tiveram prejuízos financeiros com as perdas dos seus bens materiais e também teve acesso a vídeos que mostram homens de três grupos de baloeiros preparando o balão que causou o estrago.

Em Itaquera, as cordas da cangalha do balão, onde ficam fogos de artifício, puxaram uma moto e a içaram até a fiação elétrica aérea de um poste na Avenida Pires do Rio. A motocicleta ficou presa no alto até ser retirada nesta manhã por equipes técnicas da Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia na capital.

Além da moto, as cordas do mesmo balão arrastaram um carro, tombando-o, e quebraram o vidro da janela de outro automóvel na Rua Jaguaruna. A motocicleta e o veículo puxados pelo balão são de uma mesma família. A moto é do motoboy Kaue Ribeiro Ramos, de 20 anos. O carro tombado, da mãe dele.

“Eu estava dormindo junto com a minha mãe. Quando eu acordei com um barulho de batida, meio que explosão. E quando eu olhei… estava passando um balão , que arrastou minha moto, tombou o carro da minha mãe e pegou no carro da vizinha. E arrastou minha moto até o fio. Levantou a moto e pegou no fio”, disse Kaue.

Nenhum dos três veículos danificados pelo balão têm seguro para cobrir os prejuízos. Kaue usou as redes sociais para contar o drama dele, da mãe e da vizinha. E abriu uma vaquinha virtual para pedir contribuições financeiras para arcar com as despesas que eles terão para consertar a moto e os carros.

Em Aricanduva, o balão caiu, pegou fogo e atingiu o quintal e o parquinho de uma creche próximos à Rua Alto Belo. O fogo atingiu a rede elétrica e causou uma explosão que deixou moradores dos bairros sem eletricidade imóveis de Itaquera, São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo, Vila Jacuí, Vila Carmosina, Vila Progresso e Vila Ré.

“Infelizmente tem pessoas irresponsáveis que fazem isso. E hoje quem foi prejudicado foram as crianças de nossa creche”, disse uma funcionária do estabelecimento à TV Globo.

“Acordei com a explosão no quintal de casa”, falou um morador que teve o imóvel atingido por parte do balão.

A Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, informou que 95% dos imóveis afetados pela falta de luz tiveram a eletricidade restabelecida. Segundo a TV Globo, imóveis de outros quatro quarteirões continuavam sem energia por volta das 6h30 desta segunda.

Por volta das 18h30, havia 700 clientes ainda impactados, de acordo com Shigueo Yonashiro Neto, gerente do Centro de Operação da Enel. Em nota, por volta das 20h, a companhia informou ter normalizado a energia para 100% dos clientes prejudicados.

