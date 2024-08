Policial militar toca piano para acalmar idosa vítima de furto em Jarinu

A música pode ser utilizada para diversos fins, seja para se concentrar no trabalho, dirigir ou descontrair. Amante da arte, o policial militar Anselmo Wellington Bueno não hesitou em utilizar seu conhecimento no piano para acalmar uma idosa, de 84 anos, que teve sua residência furtada em Jarinu (SP), na manhã do último domingo (25).

(Foto: Reprodução / Polícia Militar)

“A equipe foi chamada para um caso de furto, então fomos até o local. Era uma casa de veraneio, utilizada apenas aos finais de semana. O jardineiro viu que a porta havia sido arrombada e ligou para a dona, uma idosa, que veio de São Paulo (SP) até aqui. Ela e a filha estavam muito abaladas com tudo”, lembra.

Durante perícia e isolamento da casa, o policial percebeu a tristeza da idosa, que revelou ser pianista, atividade em comum com Anselmo.

“Enquanto o pessoal fazia o boletim de ocorrência e trabalhava na perícia, percebi o aborrecimento dela e resolvi conversar. Ela me disse que era pianista e ministrava aulas. Eu também toco piano, não só como hobby, mas também em casamentos, eventos e outros lugares”, conta.

Por conta do interesse mútuo, o policial, no intuito de acalmar a situação, decidiu propor um dueto à idosa. O convite foi recebido com alegria instantânea e foi registrado por outros policiais que estavam no local.

“Quando propus um dueto, ela se encantou. Deduzi que, se ela é pianista, o instrumento é algo que traz muita felicidade para a vida dela, assim como acontece comigo. Foi um sorriso bonito e imediato. Uma coisa primordial que aprendi na PM é servir a sociedade da forma que eu puder. Deu tudo certo”, celebra.

Ao ser compartilhado nas redes sociais, o vídeo gerou rápida repercussão. Recebido com comentários positivos, Anselmo se sente grato por praticar o bem e trazer uma visão positiva à sociedade.

“É uma gratidão enorme! Alguns já sabiam da minha paixão pela música, outros não. De maneira geral, todos viram como a música pode transformar qualquer ambiente e levar paz em meio ao caos. Espero ter uma boa memória deste dia no futuro e ter confortado seu coração”, finaliza.

Fonte: G1.globo.com