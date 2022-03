Prefeito de Bragança Paulista deixa de ser réu na Justiça Federal por suspeita de fraude em licitação

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) acatou habeas corpus e determinou o trancamento da ação penal que apurava a suspeita de fraude em uma licitação da saúde de Bragança Paulista. A ação tinha como réu o prefeito, Jesus Chedid (DEM).

A ação foi uma denúncia do Ministério Público Federal à Justiça sobre uma suspeita de esquema para fraudar a licitação para gestão de Unidades Básicas de Saúde, em 2017.

A ação foi um desdobramento da Operação Ouro Verde, em Campinas. A operação investigou pagamento de propina, desvio de recursos públicos e direcionamento de licitações na área de saúde em Campinas, sendo a Reviva Saúde uma das beneficiadas.

No dia 15 de março, no entanto, os réus recorreram ao STJ, que decidiu pelo trancamento da ação penal. Com isso, o prefeito e os demais réus deixaram de responder pelas acusações.

Fonte: G1.globo.com