Procurado pela Justiça por estupro é preso em Bragança Paulista

Um homem condenado a mais de 30 anos de prisão por dois casos de estupro foi preso na manhã desta terça-feira (18) em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Ele era considerado foragido e tinha dois mandados em aberto contra ele.

Delegacia Seccional de Bragança Paulista (Foto: Reprodução/Google Street View)

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Leandro Cavalcante foi encontrado por volta das 6h na rua Maria das Dores Aguiar, no bairro Cidade Planejada I.

A TV Vanguarda apurou que policiais militares faziam patrulhamento no local, quando notaram que o carro que o homem dirigia fez um retorno e avançou pela contramão ao perceber a presença da viatura.

Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar o suspeito. Ao consultar as informações dele, como nome e documento, a PM constatou que ele tinha dois mandados de prisão em aberto.

Os dois mandados são por casos de estupro de vulnerável, que aconteceram na cidade. Os documentos com a ordem de prisão foram expedidos em abril e junho.

Em relação ao primeiro caso, Leandro Cavalcante foi condenado a 12 anos de prisão. No segundo caso, o criminoso foi condenado a 18 anos e um mês de prisão.

O homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Bragança Paulista. A tendência é que ele seja encaminhado para o presídio de Jundiaí, onde aguardará a definição do local em que cumprirá a pena pelas condenações.

Procurado pelo g1, o escritório de advocacia que defendeu o réu em segunda instância informou que Leandro sempre alegou inocência e que a acusação se iniciou por uma rixa familiar.

Fonte: G1.globo.com