Rota das Bandeiras inicia obras para implantação de passarela em Bom Jesus dos Perdões

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, iniciou a implantação de três novas passarelas. A travessia é a principal ferramenta para a diminuição de atropelamentos. A Prof. Zeferino Vaz (SP-332) terá mais duas travessias em Paulínia e a D. Pedro I (SP-065) será contemplada no trecho de Bom Jesus dos Perdões. O investimento total será de R$ 6,9 milhões e os dispositivos serão liberados aos pedestres até março do ano que vem.

(Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

O Corredor Dom Pedro conta atualmente com 30 passarelas, sendo que 20 foram implantadas após o início da Concessão, em abril de 2009. Por conta do grande fluxo de pessoas em empresas e bairros às margens da SP-332, Paulínia já é o município com mais passarelas – seis -, todas construídas pela Rota das Bandeiras. As novas travessias serão instaladas nos km 122+250, na altura do Trevo do Laranjão, e 126+700, no Jardim Boa Esperança. Bom Jesus dos Perdões possui uma estrutura no km 64+100 da D. Pedro I e a nova instalação será 1km à frente.

A implantação dos dispositivos é responsável por uma enorme redução no número de atropelamentos no Corredor Dom Pedro. No primeiro semestre de 2010, foram 61 ocorrências. Este ano, foram 19 casos entre janeiro e junho, uma redução de quase 70%.

Após a entrega das passarelas, a Concessionária também realiza ações de conscientização com os moradores. Além de estimular a utilização da travessia, a Campanha ‘Por Cima do Risco’ ressalta que os ciclistas devem empurrar as bicicletas durante o percurso, evitando assim acidentes com os pedestres.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras