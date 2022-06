O vermelho do morango se destaca no meio das folhas e plantações. Nesta época do ano, o trabalho não para em sítios que cultivam a fruta. Se as temperaturas estão mais baixas, ao invés de ser um grande problema, pode acabar ajudando mais ainda neste trabalho, segundo os produtores.

Safra de morango deve ser maior em Jarinu (Foto: TV TEM)

Jarinu (SP) é uma das maiores produtoras de morango do estado de São Paulo. Este ano, os agricultores estão mais otimistas em relação às vendas, porque a expectativa é comercializar 370 toneladas da fruta nos próximos meses, número que é quatro vezes maior em comparação com 2021.

Um produtor da cidade plantou 170 mil pés da fruta. A colheita começou no mês passado e, para atrair ainda mais os consumidores, ele apostou em diferentes variedades.

O morango colhido é comercializado em municípios da região e na capital. As bandejas de gramas/quilos diversos são vendidas em um valor entre R$ 25 e R$ 35.

