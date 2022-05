Santuário de animais em Joanópolis recebe urso de zoológico de Piracicaba

O santuário de animais em Joanópolis recebeu um novo urso neste fim de semana. Yahran, como foi batizado ao chegar ao local, é da espécie urso-de-óculos, única nativa da América do Sul, e foi transferido de um zoológico em Piracicaba depois de uma intervenção da Justiça.

(Foto: Divulgação)

O animal foi recebido no Rancho dos Gnomos no último sábado (15) depois uma operação para a transferência. O urso viajou cerca de 300 quilômetros até o local em uma carreta de segurança segurada por um guincho de 7,5 metros.

No local, ele vai viver em um recinto de mais de dois mil metros quadrados, com acesso a piscina, ambientes variados para deslocamento e brinquedos à disposição.

Yahran nasceu no zoológico de Sorocaba em 2015 e foi transferido para a unidade de Piracicaba depois de ter sido rejeitado pelo pai. De acordo com especialistas, eles passam a ser rejeitados no início da fase adulta como instinto para que deixem os pais e sigam para a reprodução da espécie. A proposta era que, em Piracicaba, ele permanecesse até encontrarem uma ursa para que ele procriasse.

À época da transferência, a prefeitura, administradora do local, fez um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público se comprometendo a fazer reforma nas jaulas e nos espaços onde o urso ficaria. O acordo, no entanto, não foi cumprido até o fim de 2021, prazo final, e foi determinada a transferência do animal.

O Santuário é conhecido por abrigar ursos. Um dos animais que esteve no local foi Rowena, conhecida como a ursa mais triste do mundo, em 2019. A campanha para a ursa mobilizou a internet. O animal, no entanto, morreu no fim daquele ano em decorrência de um tumor.

Fonte: G1.globo.com