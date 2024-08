SJC e Instituto Alma Preta anunciam elaboração do Anuário da População Negra no Brasil

Em um passo significativo para promover a equidade racial e a valorização da cultura negra no Brasil, a Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) do Estado de São Paulo e o Instituto Alma Preta anunciaram uma parceria inédita para a criação do Anuário da População Negra no Brasil. A Coordenadoria de Políticas para a População Negra da SJC acompanhará os trabalhos do projeto, realizado pela entidade graças a execução de emenda parlamentar impositiva da Assembleia Legislativa paulista.



A assinatura do Termo de Parceria aconteceu nesta quinta-feira (01/08) com a presença do secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, do secretário executivo da Justiça e Cidadania, Raul Christiano, coordenador de Políticas para a População Negra, Robson Ferreira, gerente de projetos do Instituto Alma Preta, Victor Oliveira, da representante da deputada estadual Paula Nunes, Amanda Matos, e da assessora parlamentar, Patrícia Salute.

(Foto: Divulgação / Secretaria da Justiça e Cidadania)

Este Anuário da População Negra no Brasil, que será financiado com recursos oriundos de Emenda Parlamentar da Deputada Estadual Paula Nunes, visa reunir dados, análises e informações relevantes sobre a população negra, abordando aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos. “Será uma ferramenta essencial para entender e enfrentar os desafios que a população negra enfrenta no país, além de destacar suas conquistas e contribuições para a sociedade brasileira”, disse Fábio Prieto.



O anuário já está sendo desenvolvido e conta com a colaboração de pesquisadores, ativistas e especialistas em questões raciais. Será uma publicação de referência para governos, organizações da sociedade civil e academia, além de ser acessível ao público.



O secretário da Justiça Fábio Prieto ressaltou a importância das emendas parlamentares para execução de projetos que valorizem a cultura e a história dos povos. “O projeto é muito interessante, inédito, e será de muito valor não só para a comunidade negra como para todas as populações. É um trabalho que servirá de modelo e que produzirá resultados expressivos para todo o País”, concluiu.



Robson Ferreira, coordenador da CPPN, diz estar confiante de que essa parceria resultará em avanços significativos na luta por justiça e igualdade racial no Brasil. “Juntos, daremos um passo importante em direção a um futuro mais inclusivo e equitativo. Para construirmos políticas púbicas eficientes de promoção da igualdade racial, os dados são fundamentais. A partir deste Anuário poderemos fazer um diagnóstico das reais necessidades dos afrodescendentes de todo o nosso País”, ressaltou Robson Ferreira.



O gerente de projetos do Instituto Alma Preta, Victor Oliveira, destacou que “Esse é um momento especial. O Alma Preta está há 9 anos trabalhando com jornalismo de mídia negra e com essa coleta de dados reais, ajudaremos na construção de políticas públicas e nas questões raciais de todo o país”.



Amanda Matos, representante da deputada estadual Paula Nunes, agradeceu o apoio da Secretaria da Justiça e Cidadania ao projeto e, principalmente, por possibilitar que um recurso oriundo de uma emenda parlamentar auxilie a recontar e a reconstruir a história do negro no Brasil.



No final da cerimônia, Camila Rodrigues, jornalista de dados do Instituto Alma Preta Jornalismo, apresentou o Projeto da Criação do Anuário da População Negra no Brasil.



Instituto Alma Preta Jornalismo



O grupo, criado em 2015, faz uma cobertura da realidade brasileira a partir do olhar de jornalistas negros e produz conteúdo em diferentes formatos sobre assuntos variados, como segurança, direitos humanos, cultura, comportamento, política, entre outros.

Fonte: Assessoria de Imprensa Secretaria da Justiça e Cidadania