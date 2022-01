Suspeitos de roubo a caminhão são baleados por policiais em Jarinu

Dois homens foram baleados na madrugada desta segunda-feira (17) por policiais militares em um posto de combustíveis, em Jarinu (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma viatura com dois policiais estava fazendo a ronda num posto de combustíveis na rodovia Dom Pedro com a intenção de inibir o roubo de cargas e caminhões.

Delegacia de Polícia de Jarinu (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Na região do posto, eles perceberam uma atitude estranha de três homens que estavam dentro da cabine de um veículo. Em seguida, os policiais notaram que eram dois bandidos rendendo o motorista.

Os suspeitos não obedeceram a ordem de parada dos policiais e, quando um deles avançou em direção ao policial, foi baleado na perna esquerda.

Conforme o registro, o outro criminoso pulou da cabine em direção ao segundo policial, que acabou atirando na perna direita do suspeito.

Na revista pessoal eles não estavam armados. No depoimento do motorista ao delegado, ele disse que parou para tomar um café na conveniência do posto e, assim que abriu a porta, foi abordado pelos dois homens que anunciaram o assalto.

Eles diziam estar armados e que o motorista iria morrer se não obedecesse às ordens dos ladrões.

Os suspeitos feridos foram levados para um hospital de Atibaia. Na delegacia, eles confessaram o crime.

Fonte: G1.globo.com