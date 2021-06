Três festas clandestinas são interrompidas em Bragança Paulista

Três festas clandestinas foram interrompidas na noite deste sábado (26), em Bragança Paulista. A ação ocorreu durante fiscalização conjunta da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Vigilância Sanitária.

De acordo com a prefeitura, as festas estavam ocorrendo em chácaras nos bairros Morro Grande da Boa Vista, Jardim Amapola e Quinta da Baronesa. Nos três locais, as pessoas foram dispersadas, e os responsáveis pelas organizações dos eventos, autuados.

Festas são interrompidas em três bairros de Bragança Paulista (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Bragança Paulista)

Ainda durante a fiscalização, uma quadra de tênis foi interditara e um estabelecimento comercial foi multado pois havia pessoas sem máscara no local. No total, os agentes realizaram 254 inspeções e atenderam 17 denúncias.

As fiscalizações são realizadas com o objetivo de combater aglomerações durante a pandemia. Em Bragança Paulista, denúncias podem ser feitas pelo telefone 190 (PM), 153 (GCM) ou no Disk Denúncia (11) 4603-1880.

Fonte: G1.globo.com