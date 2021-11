Trio é preso por golpes com vendas falsas na internet em Bragança Paulista

Três homens de 19 a 23 anos foram presos por aplicar golpes na internet nesta terça (23) no bairro Cruzeiro em Bragança Paulista.

As investigações começaram após uma denúncia de que uma casa no bairro era utilizada para o crime.

Três jovens são presos por golpes em vendas online em Bragança Paulista (Foto: Reprodução/ TV Vanguarda)

Nesta terça (23), os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa usada pelo grupo e encontraram o trio aplicando os golpes.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo faturava com vendas falsas na internet, anunciando produtos em sites e redes sociais há cerca de um ano. Os criminosos também simulavam as vendas com fotos e filmagens de caixas de envio para enganar as pessoas.

Os homens foram presos em flagrante e com eles foram apreendidos três notebooks, um computador, celulares e caixas vazias. O valor dos golpes aplicados não foi informado.

