Trio suspeito de integrar quadrilha que rouba caminhões é preso em Bom Jesus dos Perdões

Três homens suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubo de caminhões foram presos em flagrante em Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo, na noite desta terça-feira (20).

Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento na estrada Serra Negra, no bairro Serra Negra, quando os policiais encontraram um caminhão guincho e um carro do modelo Corsa em uma área de pasto, perto do lago da pedreira, por volta das 22h.

Três membros de quadrilha que rouba caminhões são presos em Bom Jesus dos Perdões (Foto: Divulgação / Polícia Militar)

Ao perceberem a presença da polícia, três homens que estavam nos veículos tentaram fugir pela mata, mas foram alcançados e abordados pelos policiais.

Segundo a PM, o trio confessou que fazia a remoção de rastreadores e troca de placas de caminhões que eram roubados por outros membros da organização criminosa.

No interior do caminhão, os policiais encontraram várias placas de identificação de diferentes marcas, além de um bloqueador de sinal de celular.

Os três homens são moradores de Guarulhos e já tinham passagem criminal por roubo e recepção – eles, inclusive, cumpriam pena em regime aberto.

Os veículos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Atibaia, cidade vizinha de Bom Jesus dos Perdões.

O caminhão foi devolvido ao proprietário, que estava em São Paulo.

