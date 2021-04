Alimentação contra a hipertensão arterial: dicas

De acordo com o Dr. Luiz Aparecido Bortolotto, presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), a hipertensão arterial é considerada a principal doença cardiovascular devido à sua alta prevalência, acometendo até 30% da população mundial; e ao seu elevado impacto na saúde coletiva, sendo responsável direta ou indiretamente pelas principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Dentre os principais fatores associados ao desenvolvimento da doença, destacam-se os genéticos e os socioambientais, entre os quais a obesidade tem sido um dos mais prevalentes. O excesso de gordura, particularmente a visceral, é um importante fator de risco para o aumento da pressão arterial. Existem várias evidências de que a redução do peso diminui a pressão arterial tanto em normotensos quanto em hipertensos.

O consumo de sal deve ser reduzido a no máximo 5g diários (Imagem Ilustrativa: Bruno /Germany por Pixabay)

O tratamento do paciente com hipertensão deve ser interdisciplinar, envolvendo nutricionista, médico, profissional de educação física, farmacêutico e psicólogo.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a recomendação de ingestão de sal deve ser até 5 gramas/dia ou 2000 mg de sódio; a ingestão do brasileiro está em torno de 12 g de sal/dia, mais do dobro da quantidade recomendada.

Dicas da nutri

Mantenha peso adequado;

Saia do sedentarismo. MEXA-SE! Mantenha-se ativo e pratique exercício físico regularmente, pelo menos 150 minutos semanais;

Não fume e reduza a ingestão de bebida alcóolica;

Reduza o consumo de sal para no máximo 5 g (2.000 mg de sódio) diários, substituindo-o por outros temperos naturais;

Use temperos naturais, como: alho, cebola, coentro, salsinha, orégano, tomilho, alecrim, manjericão, curry, gengibre;

Aumente a ingestão de frutas, verduras e legumes;

Desembale menos e descasque mais;

Dê preferência aos alimentos in natura, à comida de verdade;

Ingira diariamente cinco porções de frutas, verduras e legumes.

Metade do seu prato deve ser composta de verduras e legumes;

Prefira alimentos integrais.

Evite a ingestão de:

Embutidos: salsicha, presunto, salame, linguiça, mortadela, paio, calabresa;

Conservas e enlatados: milho, azeitona, palmito, ervilha, patês;

Alimentos defumados: carne seca, bacalhau, toucinho;

Salgadinhos e snacks;

Alguns queijos como parmesão, roquefort, cheddar, provolone;

Sopas industrializadas, temperos e molhos prontos, caldos (carne, frango, legumes) prontos;

Produtos industrializados contendo: bicarbonato de sódio, fosfato de sódio, glutamato monossódico, ciclamato de sódio e sacarina sódica;

Alimentos ultraprocessados.

Dica de leitura:

Manifesto Obesidade Cuidar de Todas as Formas, no site da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso).

Fonte: EuAtleta