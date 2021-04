Aplicativo Conecte SUS permite que a população se informe sobre a vacinação contra Covid-19 no Brasil

O Ministério da Saúde está incentivando os brasileiros a utilizarem o aplicativo Conecte SUS, que oferece diversas informações e serviços relacionados ao Sistema Único de Saúde – SUS e que também promete facilitar o monitoramento da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, para receber a vacina contra a Covid não é obrigatório ser usuário do Conecte SUS, mas com o app usuários e profissionais de saúde podem acompanhar a situação da imunização no país.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com o Governo Federal, no Conecte SUS está disponibilizada a Carteira Nacional Digital de Vacinação, com informações sobre todas as vacinas oferecidas pelo SUS, como dados sobre quantidades de doses necessárias e quais doenças elas evitam. O aplicativo também registra o histórico de saúde de quem busca atendimento no SUS.

O objetivo do app é digitalizar os registros do SUS, permitindo que os brasileiros possam acessar diferentes informações e serviços, como: agendar consultas; verificar quais são os medicamentos fornecidos pelo SUS; consultar registros médicos; acessar a carteira de vacinação digital; procurar hospitais e centros de saúde próximos; e acessar informações sobre doações e transplantes de órgãos.

Para fazer o cadastro no aplicativo Conecte SUS basta entrar nas lojas on-line Google Play ou App Store, ou ainda no próprio site do Conecte SUS ( https://selectra.net.br/seguros/saude/aplicativo-conecte-sus ), e seguir o passo a passo: acessar o app e clicar em “Crie sua conta gov.br”; inserir o CPF e clicar em “Avançar”; digitar a senha e clicar em “Entrar”; e autorizar os dados pessoais pelo aplicativo e aceitar os termos e condições. Seguindo esses passos, além de baixar o app o usuário criará uma conta no Conecte SUS.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia