Atibaia abre cadastro de vacinação contra Covid-19 para 18 anos ou mais

A Prefeitura de Atibaia abriu o cadastro da vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir dos 18 anos de idade por meio da plataforma http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid. O cadastro irá agilizar o agendamento, que será liberado assim que houver doses disponíveis para a faixa etária dos 18 a 29 anos. Quando o agendamento estiver aberto, acesse a mesma plataforma com CPF e data de nascimento e, se houver vagas, escolha data, horário e local de vacinação.

(Imagem Ilustrativa: Johaehn / Pixabay)

A efetivação do agendamento está condicionada à disponibilidade de vacinas e, caso não consiga agendar, o munícipe deve aguardar o envio de mais doses para a sua faixa etária e tentar marcar novamente em momento posterior, podendo acompanhar o andamento da campanha de vacinação e a chegada de novas remessas pelos canais de comunicação oficiais da Prefeitura. Depois de confirmado o agendamento, a Secretaria Municipal de Saúde solicita que seja respeitado o horário marcado para evitar aglomerações e, no momento da aplicação da vacina, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Idosos com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades e gestantes não precisam de agendamento para se vacinar contra a Covid-19, basta ir ao posto de saúde mais próximo e se imunizar, em um esforço da Secretaria de Saúde para aplicar doses na totalidade destes públicos. Qualquer que seja a faixa etária ou grupo, é importante também realizar o cadastro no site “Vacina Já”, do governo estadual, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br, para agilizar a imunização.

Segundo dados atualizados nesta terça-feira, 27 de julho, o município de Atibaia já aplicou um total de 108.649 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 78.880 de primeira dose, 26.423 de segunda dose e 3.346 de dose única, o que significa que cerca de 57% da população total já tomou ao menos uma dose ou dose única.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia