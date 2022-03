Atibaia abre Centro Permanente de Vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Atibaia inaugurou nesta segunda-feira (14) um Centro Permanente de Vacinação contra a Covid-19, funcionando no Centro de Convenções, de segunda a segunda, das 7h às 19h, para imunizar todos os públicos autorizados a receber a vacina, ou seja, pessoas a partir dos 5 anos. O objetivo da iniciativa é ampliar ainda mais a vacinação no município e diminuir a sobrecarga nas unidades de saúde.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Centro de Convenções fica na Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais. Para garantir a vacinação, de 1ª, 2ª ou 3ª dose, basta levar documento com foto, comprovante de residência, carteirinha de vacinação (no caso das crianças), comprovante da 1ª ou 2ª dose e documentos comprobatórios, em caso de comorbidade, como receita, exames ou relatório médico.

As unidades de saúde de Atibaia seguem abertas para vacinação de 1ª, 2ª e 3ª doses contra a Covid-19. Sem necessidade de agendamento, a imunização acontece das 8h às 19h na Unidade de Saúde do Centro e das 8h às 15h nas demais unidades de saúde com sala de vacina. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que é muito importante completar o esquema vacinal (tomar as duas doses) e também receber a dose adicional (para maiores de 18 anos, com intervalo de quatro meses para a segunda dose).

O município de Atibaia é um dos mais avançados no Estado de São Paulo com a vacinação contra a Covid-19. Segundo dados atualizados nesta segunda-feira, Atibaia já aplicou um total de 338.702 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 138.534 de primeira dose, 124.493 de segunda dose, 3.550 de dose única e 72.125 de dose adicional, o que significa que cerca de 98,6% da população total já tomou ao menos uma dose ou dose única e 88,8% está com esquema vacinal completo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia