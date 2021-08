Atibaia anuncia vacinação de segunda dose para 28 e 29 anos no sábado

A Secretaria de Saúde de Atibaia informou que haverá vacinação contra a Covid-19 no sábado, 28 de agosto, referente à segunda dose para a faixa etária de 28 e 29 anos que foi imunizada com a CoronaVac. Só serão vacinadas as pessoas que têm agendamento marcado.

Vacina contra Covid-19 (Foto: Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo)

O agendamento de vacinação contra a Covid-19 na cidade é realizado por meio da plataforma http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid . Atibaia tem realizado vacinação contra a Covid-19 nos finais de semana para agilizar a aplicação de vacinas na população, à medida que recebe os lotes com os imunizantes.

De acordo com dados atualizados na quinta-feira, 26 de agosto, Atibaia soma um total de 150.341 doses aplicadas, sendo 103.858 de primeira dose, 42.957 de segunda dose, e 3.526 da vacina de dose única. Isso significa que 74,5% da população total da cidade tomou pelo menos uma dose ou a dose única. Atibaia recebeu, até agora, 166.026 doses de vacina contra a Covid-19 e aplicou 150.341, ou seja, 90,55%.

Qualquer dúvida sobre o sistema de vacinação em Atibaia, os moradores podem acessar os canais oficiais da Prefeitura ou entrar em contato com o Disk Covid pelos números 11 95439.0277, 11 95980.1107, 11 97950.0052, 11 98711.1583 e 11 94164.3190. O Disk Covid funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h, e atende somente ligações telefônicas, não sendo possível enviar mensagem de texto.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia