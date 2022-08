Atibaia confirma mais um óbito por Covid-19

Mais um óbito por Covid-19 foi registrado em Atibaia, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 5 de agosto, pela Secretaria Municipal de Saúde. O 423º óbito confirmado na cidade desde o início da pandemia foi de uma mulher de 90 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria do Hospital Novo em 10 de junho e recebeu alta no dia 14 de junho. Três dias depois, ela foi internada na UTI e faleceu em 2 de julho.

(Imagem Ilustrativa: Daniel Roberts por Pixabay)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 43.764

Descartados: 21.897

Confirmados: 21.696

Recuperados: 19.444

Em investigação: 171

Óbitos confirmados: 423

DENGUE (dados exportados do SINAN)

Notificações: 1.225

Descartados: 282

Confirmados: 834

Em investigação: 109

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia