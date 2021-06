Atibaia convoca pessoas com mais de 60 anos que não se vacinaram a fazer cadastro

As pessoas com mais de 60 anos que ainda não tomaram a vacina contra Covid-19 em Atibaia precisam fazer o cadastro na plataforma digital elaborada pela Prefeitura para que possam ser convocadas para a imunização. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que é fundamental que todos tomem a vacina contra a Covid-19 para conter a circulação do vírus.

(Imagem Ilustrativa: Ali Raza / Pixabay)

Em Atibaia a vacinação contra a Covid-19 acontece sempre por agendamento, independentemente do público-alvo a ser vacinado, com o objetivo de evitar filas. Assim, todos os públicos previstos no cronograma serão atendidos conforme cadastro para agendamento realizado junto à Prefeitura.

O cadastro deve ser feito pelo endereço http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid ou pelos telefones (11) 9.7950-0052 / (11) 9.8711-1583 / (11) 9.4164-3190. O atendimento por telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h. Depois de realizado o cadastro, basta aguardar o contato de um profissional da Secretaria Municipal de Saúde informando data, horário e local da vacinação. É importante também realizar o cadastro no site “Vacina Já”, do governo estadual, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br, para agilizar a imunização.

A cidade aplica nesta quarta-feira (23) a primeira dose para pessoas sem comorbidades de 43 a 49 anos. É necessário fazer o cadastro no site da prefeitura e aguardar um contato da Secretária de Saúde.

Na quinta-feira (24), a cidade realizará um dia D para atender os grupos que perderam as datas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia