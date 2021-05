Atibaia inicia vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades

A Secretaria de Saúde de Atibaia iniciou nesta quarta-feira, 19 de maio, a vacinação contra Covid-19 em grávidas e puérperas com comorbidades, após receber do Governo do Estado de São Paulo mais doses da CoronaVac. Não é necessário cadastro prévio para este grupo prioritário, que deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência com carta médica autorizando a imunização.

(Imagem Ilustrativa: StockSnap / Pixabay)

De acordo com a Secretaria de Saúde, 320 grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades serão vacinadas com a primeira dose neste momento. A imunização deste grupo estava prevista para começar na semana passada com a vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, porém a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou suspender a aplicação de doses da vacina da AstraZeneca em grávidas.

Ao receber novo lote da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, o munícipio de Atibaia iniciou a aplicação da vacina em grávidas e puérperas com comorbidades. É necessário laudo do médico que acompanha o pré-natal indicando a vacinação, acompanhado de resultados de exames, receitas de medicamentos e relatórios descritivos sobre o problema apresentado pela gestante. Esses documentos são necessários para definir a vacinação e serão retidos. (Veja abaixo a lista de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde).

A vacinação pode ocorrer em qualquer momento da gestação e pode ser tomada com segurança, não sendo necessário no caso das puérperas a interrupção do aleitamento materno, segundo orientação da Secretaria de Saúde. O município de Atibaia já aplicou um total de 47.420 doses de vacina contra Covid-19, sendo 30.843 com primeira dose e 16.577 com segunda dose, de acordo com dados atualizados até 19 de maio.

Relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde:

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida

• Cirrose hepática

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia