Atibaia inicia vacinação em crianças de 5, 6 e 7 anos com comorbidades

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta terça-feira (18) a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5, 6 e 7 anos com comorbidades. A imunização acontece na UBS do Alvinópolis (R. Padre Felíciano Grande, nº 480), das 15h às 18h.

As crianças devem estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos e para a vacinação também será necessário apresentar um documento de identificação da criança, sendo que o CPF é imprescindível, além de comprovante de residência e documentos comprobatórios da comorbidade, como exame, laudo médico ou receita.

(Imagem Ilustrativa: Frauke Riether por Pixabay)

Importante ressaltar que a vacinação para crianças de 8 a 11 anos com comorbidades também continua nesse período.

Para vacinar crianças acima de 12 anos basta ir a qualquer unidade de saúde, desde que respeitado o tempo de cada vacina entre a primeira e a segunda doses e entre a segunda e a terceira doses.

A lista das comorbidades, definida pelo Ministério da Saúde, é a seguinte: insuficiência cardíaca; Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e pericardiopatias; Doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas; Próteses e implantes cardíacos; Talassemia; Síndrome de Down; Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3; Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo; Doença cerebrovascular; Doença renal crônica; Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos); Anemia falciforme; Obesidade mórbida; Cirrose hepática e HIV.



Tire suas dúvidas sobre a vacinação para crianças de 5 a 11 anos

A Prefeitura de Atibaia abriu o cadastro da vacinação contra Covid-19 para crianças a partir dos 5 anos de idade por meio da plataforma http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid. O cadastro irá agilizar o agendamento, que será liberado assim que houver doses disponíveis para a faixa etária dos 5 anos aos 11 anos. É necessário fazer o cadastro com o CPF da criança.

E para as crianças que não possuem ou desconhecem seu CPF?

Basta ir em qualquer agência dos Correios e requerer o número do CPF. O mesmo sai na hora.

A vacinação será direto nas unidades ou por agendamento?

Será por agendamento via site da Prefeitura, no mesmo link do cadastro http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid . Mas o agendamento será liberado apenas quando as doses forem disponibilizadas para Atibaia. Com o agendamento aberto, o acesso à plataforma será com o CPF da criança e data de nascimento, em que será possível escolher data, horário e local de vacinação.

É de extrema importância que também seja feito cadastro no site “Vacina Já”, do Governo do Estado de São Paulo, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br.

Como será a vacinação?

De acordo com o cronograma do Estado, a vacinação ocorrerá das crianças mais velhas (11 anos) para as crianças mais novas (cinco anos), sempre de acordo com a quantidade de doses disponibilizadas para nosso município.

O que será necessário levar no dia da vacinação?

Documento com foto da criança ou certidão de nascimento, CPF, carteirinha de vacinação e comprovante de residência.

Somente os pais ou responsáveis que poderão levar a criança ou familiares também serão permitidos?

Pais, responsáveis e familiares, desde que apresente documento com foto.

A vacinação das crianças é realmente necessária?

Sim, pois 300 crianças entre cinco e 11 anos vieram a óbito em decorrência da COVID-19 no Brasil e pelo menos 1400 foram diagnosticadas com a Síndrome Inflamatória Multissistêmica. Sem falar, que essas crianças correm mais risco diante de novas variantes, como a Ômicron, que é altamente transmissível.

A quantidade da dose é a mesma do adulto?

Não, a quantidade será de 0,2 ml, pois é a quantia comprovada ser suficiente para proteção deste público.

Qual é o intervalo entre a 1ª e a 2ª dose?

De oito semanas.

A criança poderá tomar duas vacinas diferentes ao mesmo tempo? (Ex: Covid e Influenza, Covid e tríplice viral)

Não, a recomendação é que aguarde 14 dias entre as aplicações das vacinas.

A vacina tem algum efeito colateral? Caso dê reação, é a mesma de adultos?

Os efeitos colaterais mais comuns das vacinas em crianças analisados tanto nos Estados Unidos quanto na Europa foram os mesmos dos adultos, como dor, vermelhidão e inchaço no local da injeção, cansaço, dor de cabeça, dores musculares e calafrios. Casos graves são bem raros.

Um dos casos raros são problemas com miocardite e pericardite em crianças após a vacinação. Porém, dois estudos foram publicados nos últimos dias mostrando que o risco de miocardite após a vacinação é muito baixo. O risco de miocardite em crianças é maior quando elas contraem a COVID-19.

Qual é a eficácia da vacina em crianças?

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, onde a vacina da fabricante Pfizer já é aplicada em crianças de 5 a 11 anos, a eficácia do imunizante nesse público é de mais de 90%.

Caso tenha mais dúvidas sobre o tema, ligue para o Disk Covid, no número (11) 9.4164-3190

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia