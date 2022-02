Atibaia inicia vacinação infantil de 2ª dose contra Covid-19 nesta segunda (21)

Atibaia iniciou nesta segunda-feira (21) a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 em crianças a partir dos 6 anos de idade. Pais e responsáveis já podem começar a conferir a data no cartão de vacinação e levar os pequenos para completar o esquema vacinal em um dos 15 postos de vacinação do município (veja lista mais abaixo).

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a imunização acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, sem necessidade de agendamento, basta apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e carteirinha de vacina com o comprovante da primeira dose.

(Imagem Ilustrativa: Frauke Riether por Pixabay)

Em Atibaia, a vacinação do público sem comorbidades com 5 anos ou mais começou no dia 24 de janeiro e as crianças imunizadas com Coronavac estão agora completando o intervalo obrigatório de 28 dias entre a primeira e a segunda doses. No caso de quem recebeu a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer, crianças de 5 anos ou imunossuprimidas, o intervalo para recebimento da segunda dose é de 56 dias ou oito semanas.

A Secretaria de Saúde também ressalta que as mais de 3 mil crianças que receberam a primeira dose no dia D de vacinação em 26 de janeiro devem aguardar, a Prefeitura está preparando um dia E de vacinação para aplicação da segunda.

Vale lembrar que a vacinação de primeira dose das crianças a partir dos 5 anos de idade continua acontecendo por “livre demanda”, sem necessidade de agendamento, nas unidades de saúde com sala de vacina, também de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.

Confira os postos de saúde com vacinação contra Covid-19 em Atibaia:

– UBS Centro – Rua Castro Faffe, 201 – Centro;

– UBS Alvinópolis – Rua Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis;

– UBS Ana Cecília Batista de Sá – Rua Ouro Preto, 700 – Flamenguinho;

– UBS Santa Clara – Av. Flávio Pires de Camargo, 1200 – Caetetuba;

– USF Cerejeiras – Rua Washington Luís, 180 – Jd. Cerejeiras;

– USF Ana Nery (USF Imperial) – Rua Pacaembu, S/N – Imperial;

– USF Majuca Macedo (UBS Portão) – Rua Antonio Cunha Leite, S/N – Portão;

– USF Itapetinga – Rua Gerânios, 25 – Retiro das Fontes;

– UBS Maracanã – Rua João Neto, 580 – Maracanã;

– USF Pompeu Vairo (Rio Abaixo) – Estrada do Mingu, S/N – Rio Abaixo;

– USF Boa Vista – Estrada Municipal Juca Sanches, S/N – Boa Vista;

– UBS Tanque – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450 – Tanque;

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, S/N – Cachoeira;

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba;

– UBS Rio Acima – R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia