Atibaia lança sistema para agendamento da vacina contra Covid-19

Procurando garantir um melhor atendimento e agilizar o processo de imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de Atibaia acaba de lançar um sistema de agendamento que permite ao munícipe escolher data, horário e local de vacinação, tanto da primeira quanto da segunda dose, de acordo com o cronograma da campanha e a disponibilidade de vacinas para os diversos grupos e faixas etárias. A plataforma de cadastramento para imunização que já vinha sendo utilizada foi adequada para também permitir o agendamento e os 2 serviços estão disponíveis no endereço: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid .

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Departamento de Tecnologia, o novo sistema de cadastro e agendamento funcionará da seguinte maneira: para quem ainda não está cadastrado na plataforma, o primeiro passo é preencher os dados solicitados e efetuar o cadastro. Quem já está cadastrado, ao acessar a plataforma com CPF e data de nascimento, será direcionado para uma página onde deverá escolher entre os botões de primeira ou segunda dose.

Se for a primeira dose e houver vacinas disponíveis para o seu grupo ou faixa etária, o munícipe terá acesso a uma lista com as opções de local, data e horário disponíveis. Se for a segunda, será direcionado para uma tela onde deverá selecionar o fabricante da vacina e depois poderá agendar a vacinação. Nesse caso, é importante selecionar o mesmo fabricante da primeira dose, sob pena de não conseguir receber o imunizante quando se apresentar no local de imunização.

Diferentemente do sistema antigo, em que o munícipe se cadastrava e aguardava o contato de um profissional da Secretaria de Saúde, a nova plataforma possibilita escolher data, horário e local de vacinação, além de permitir imprimir ou salvar no celular o comprovante de agendamento para apresentação no local de aplicação da vacina.

A abertura do cadastro para vacinação continuará avançando conforme o calendário do governo do estado, estando atualmente aberto para pessoas com 40 anos ou mais. O agendamento estará condicionado à disponibilidade de vacinas e, caso não consiga agendar para a sua faixa etária, o munícipe deve aguardar o envio de mais doses e tentar marcar novamente em momento posterior, podendo acompanhar o andamento da campanha de vacinação pelos canais de comunicação oficiais da Prefeitura.

A Secretaria de Saúde informa que a grade de vacinação deve respeitar o público-alvo definido pela campanha de imunização, por isso, no ato de aplicação da vacina, será exigida a apresentação de documentos que comprovem a faixa etária e a residência em Atibaia. No momento, estão sendo vacinadas pessoas com 40 anos ou mais.