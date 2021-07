Prefeitura de Atibaia nega ter aplicado vacina contra Covid-19 fora da validade

A Prefeitura de Atibaia informou, através de nota divulgada em seu site, que não aplicou vacina contra Covid-19 fora do prazo de validade. Segundo a nota, a Secretaria Municipal de Saúde checou dados na sexta-feira, 2 de julho, após reportagem do jornal Folha de S. Paulo informar que cerca de 26 mil doses vencidas do imunizante da AstraZeneca poderiam ter sido aplicadas no Brasil, com base em dados do Ministério da Saúde.

De acordo com a reportagem, Atibaia poderia ter administrado 16 doses fora da validade, o que foi refutado pela Secretaria de Saúde, que afirmou ter sido erro de digitação no sistema, do número do lote e/ou da data de aplicação. A prefeitura informou que a Secretaria de Saúde de Atibaia entrou em contato com as pessoas que receberam as doses para confirmar o equívoco.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia