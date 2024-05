Atibaia registra 7.865 casos de dengue e reforça a importância no combate ao Aedes aegypti

Diante do aumento dos casos de dengue, Atibaia tem redobrado os esforços no combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da doença. Até esta quarta-feira (15), o município registrou 7.865 notificações, sendo 5.849 confirmadas, 1.731 descartadas e 285 sob investigação. Um óbito foi confirmado, enquanto outros cinco estão em suspeita.

(Imagem Ilustrativa de National Institute of Allergy and Infectious Diseases por Unsplash)

Prevenção

A preocupação com esses números reforça a importância de medidas preventivas em cada residência. Eliminar possíveis criadouros do mosquito, como recipientes com água parada, torna-se fundamental para evitar a proliferação da doença.

Mobilização

A Prefeitura tem realizado ações intensivas de limpeza em diferentes bairros, inspeção de locais propensos à reprodução do mosquito e campanhas educativas para conscientizar a população sobre os cuidados necessários. A colaboração de todos os moradores é essencial nessa luta contra a dengue.

Denúncias

Para denunciar focos de dengue ou obter mais informações, entre em contato com a Ouvidoria da Saúde pelo telefone (11) 4414-3344 (WhatsApp). Com a união de todos é possível combater o Aedes aegypti e proteger Atibaia contra a dengue.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia