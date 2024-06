Atibaia tem 4 mortes por dengue e quase 10 mil casos notificados

Devido ao aumento significativo dos casos de dengue, Atibaia tem intensificado as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor da doença. Até esta quarta-feira (29), o município registrou 9.970 notificações, das quais 7.581 foram confirmadas, 2.026 descartadas e 363 estão em investigação. Três óbitos foram confirmados, totalizando quatro óbitos, enquanto outros nove estão sob análise.

(Imagem Ilustrativa: WikiImages por Pixabay)

Medidas Preventivas

Os números crescentes ressaltam a necessidade de ações preventivas em cada residência. Eliminar possíveis criadouros do mosquito, como recipientes com água parada, é crucial para impedir a propagação da doença. É fundamental que todos façam a sua parte, mantendo quintais limpos e verificando regularmente locais onde a água pode acumular.

Ações da Prefeitura

A Prefeitura de Atibaia tem conduzido ações intensivas de limpeza em diversos bairros, inspecionado locais propensos à reprodução do mosquito, além de realizar fumacê e campanhas educativas para conscientizar a população sobre os cuidados necessários. Equipes de saúde estão mobilizadas para visitar residências, orientar moradores e eliminar focos do mosquito.

Como denunciar?

Para denunciar focos de dengue ou obter mais informações, os cidadãos podem entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde pelo telefone (11) 4414-3344 (WhatsApp). A união de todos é essencial para combater o Aedes aegypti e proteger a saúde da comunidade. É importante que todos se conscientizem e colaborem com as ações preventivas, garantindo um ambiente mais seguro e saudável para todos.

Dengue – Boletim

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia