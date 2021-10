Atibaia tem mutirão de vacinação para maiores de 18 anos vacinados com 1ª dose de Pfizer até 19/08

A Secretaria de Saúde de Atibaia vai realizar nos próximos dias 14 e 16 de outubro a vacinação de segunda dose contra Covid-19, sem necessidade de agendamento, para as pessoas acima de 18 anos que tomaram a primeira dose no município até 19 de agosto.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Na quinta-feira (14) a imunização ocorre das 19h às 21h30 no Centro Integrado de Educação Municipal – CIEM (Rua da Imprensa, nº 165 – Bairro Jardim Terceiro Centenário), e no sábado (16) das 8h às 17h, também no CIEM I. É importante levar o cartão de vacinação e documento com foto.

A imunização contra Covid-19 tem sido realizada mediante agendamento em Atibaia para evitar filas e aglomerações, mas, em alguns casos, a Secretaria de Saúde promove “livre demanda” para agilizar ainda mais o ritmo de aplicação das vacinas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia