Atibaia terá “Dia V” de vacinação contra Covid-19 neste sábado (2)

Neste sábado (2) públicos variados serão imunizados contra a Covid-19, das 8h às 16h, no “Dia V” de vacinação – que tem como objetivo ampliar o número de pessoas imunizadas em Atibaia. Serão vacinadas as pessoas de 18 a 59 anos que ainda não tomaram a primeira dose e de 28 a 59 anos vacinados com Pfizer até 7 de agosto.

(Imagem Ilustrativa: Johaehn from Pixabay)

Com o objetivo de evitar filas e aglomerações, a vacinação será realizada para aqueles que já fizeram o agendamento. Um segundo “Dia V” está previsto para o dia 16 de outubro e tem como objetivo atualizar a carteira de vacinação e aumentar a cobertura vacinal da população em Atibaia.

Atibaia já aplicou um total de 200.392 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 118.118 de primeira dose (o que equivale a 82% da população estimada da cidade); 3.531 de dose única; 77.226 de segunda dose; e mais 1.517 de terceira dose, segundo dados atualizados até 1º de outubro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia