Audiência pública da Saúde acontece no próximo dia 23 em Atibaia

No dia 23 de fevereiro, a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, promove uma audiência pública para apresentação das estatísticas e do trabalho da Saúde no município no terceiro quadrimestre do ano de 2021.

(Imagem Ilustrativa de Bruno /Germany por Pixabay)

A audiência será realizada às 14h e sem a presença de público em virtude da pandemia de Covid-19, podendo ser acompanhada pela população por meio de transmissão on-line via canal oficial da Câmara Municipal no YouTube ( www.camaraatibaia.sp.gov.br ).

Na audiência, realizada de acordo com a Lei Complementar nº 141/2012, os representantes da Saúde do município apresentarão os demonstrativos da aplicação financeira, bem como oferta, produção de serviços e atividades desenvolvidas pela Secretaria nos últimos quatro meses de 2021.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia