Centro de Testagem de Covid-19 volta ao Centro de Convenções

A partir desta segunda-feira (25), o Centro de Testagem de Covid-19 de Atibaia voltou a funcionar no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com 500 senhas disponíveis por dia. Desde o final de junho até sexta-feira (22) o Centro de Testagem funcionou na Santa Casa.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para realizar o teste é preciso levar documento e comprovante de residência. O Centro de Testagem de Covid-19 foi implantado em Atibaia no fim de maio para identificação de casos e controle da pandemia na cidade.

Vale lembrar que as vacinas contra Covid, Sarampo e Influenza continuam sendo aplicadas no Centro de Convenções, de segunda a segunda, das 7h às 19h. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que é importante que todos estejam em dia com a vacinação como forma de proteção contra doenças.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia