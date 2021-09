Covid-19: Atibaia confirma 1 óbito e 15 novos casos nesta quinta-feira (2)

O município de Atibaia registrou nesta quinta-feira, 2 de setembro, mais 1 óbito por Covid-19 e 15 novos casos da doença, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. O 322º óbito confirmado na cidade é de uma mulher de 77 anos, com doença de base, que foi internada na Enfermaria do Hospital Albert Sabin em 23 de agosto e faleceu no dia 2 de setembro.

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 2 de setembro:

Notificações: 22.503

Descartados: 10.828

Confirmados: 11.506

Recuperados: 9.823

Em investigação: 169

Óbitos confirmados: 322

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação do leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 33%

Hospital Novo Atibaia – 23%

Hospital Albert Sabin – 33% Hospital Novo Atibaia – 23% UTI:

Hospital Albert Sabin – 42%

Hospital Novo Atibaia – 10%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 33%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 30%

Santa Casa de Bragança Paulista: 30% UTI:

HUSF: 47%

Santa Casa de Bragança Paulista: 56%

Santa Casa de Socorro: 71%

Relação de novos casos confirmados:

11492º: Mulher, 41 anos – Recuperada;

11493º: Mulher, 35 anos – Recuperada;

11494º: Homem, 36 anos – Recuperado;

11495º: Homem, 41 anos – Recuperado;

11496º: Mulher, 43 anos – Recuperada;

11497º: Homem, 7 anos – Recuperado;

11498º: Mulher, 27 anos – Recuperada;

11499º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

11500º: Mulher, 35 anos – Recuperada;

11501º: Mulher, 56 anos – Em Isolamento Social;

11502º: Homem, 40 anos – Recuperado;

11503º: Mulher, 19 anos – Assintomática;

11504º: Homem, 39 anos – Recuperado;

11505º: Mulher, 26 anos – Recuperada;

11506º: Homem, 26 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia