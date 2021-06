“Dia D”, no aniversário de Atibaia, vacina diversos públicos contra a Covid-19

Públicos variados serão imunizados contra a Covid-19 no “Dia D” de vacinação nesta quinta-feira, dia 24 de junho. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas as pessoas convocadas devem comparecer aos locais designados, como já vem sendo feito durante toda a campanha de vacinação. A aplicação das vacinas no feriado municipal visa ampliar o número de pessoas imunizadas na cidade.

Serão vacinados no “Dia D” profissionais da educação, idosos, pessoas com comorbidades, deficiências e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), profissionais da saúde, e pessoas de 43 até 59 anos, em diversos pontos de Atibaia indicados pela Secretaria de Saúde no momento da convocação dos munícipes.

Em Atibaia a vacinação contra a Covid-19 acontece sempre por agendamento, independentemente do público-alvo a ser vacinado, com o objetivo de evitar filas. Assim, todos os públicos previstos no cronograma serão atendidos conforme cadastro para agendamento realizado junto à Prefeitura, que mantém um sistema de cadastro on-line ( http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid ), atualmente aberto aos maiores de 43 anos. Depois de realizado o cadastro, um profissional da Secretaria de Saúde entra em contato para informar data, horário e local da vacinação.

Além disso, a Prefeitura também disponibiliza links exclusivos para o cadastro de – profissionais da área da Educação maiores de 18 anos: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/educacao ; grávidas e puérperas (até 45 dias) sem comorbidades: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/gestantes ; e pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/login_comorbidade.php , neste caso com a lista de comorbidades disponível em: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Lista-de-Comorbidades-contempladas-para-vacina%C3%A7%C3%A3o-de-Covid-1.pdf .

Atibaia já aplicou um total de 66.549 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 46.636 de primeira dose (o que equivale a 32,36% da população total da cidade) e mais 19.913 de segunda dose, segundo dados atualizados até 22 de junho.

Vacinação contra Influenza

A vacinação contra a Influenza também ocorre nesta quinta-feira, nas unidades de saúde do Tanque (Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450) e do Portão (Rua Antonio Cunha Leite, S/N). A campanha de vacinação contra contra a gripe, que imuniza contra 3 cepas do vírus Influenza, está atualmente na terceira fase, imunizando os seguintes grupos: gestantes, puérperas, trabalhadores da Saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos (mais de 60 anos), professores, integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais ou com deficiência permanente; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e portuários; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia