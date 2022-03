“Dia Lilás” no sábado (26) oferece exames e outros cuidados com saúde da mulher

Este sábado (26) será dedicado aos cuidados com a saúde das mulheres. O “Dia Lilás” contará com a oferta de exames, vacinação, orientações diversas e conscientização sobre o câncer do colo de útero, quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. O evento acontecerá no CIEM 2 (Av. Industrial Walter Kloth, 1.135 – Jardim Imperial), das 8h às 16h.

O dia estará repleto de ações: testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais; coleta para exame de Papanicolaou para mulheres entre 25 a 64 anos (levar RG, CPF, comprovante de endereço e cartão do SUS – documentos obrigatórios para realizar o exame) e termografia das mamas.

Haverá oportunidade também para orientações em sala de espera na prevenção do câncer de colo de útero, sobre anticoncepcionais e empoderamento feminino junto ao Departamento da Mulher, ligado à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), além de avaliação em saúde bucal e o Centro de Referência da Mulher explicando o serviço com orientações jurídicas, de assistência social e psicossocial.

