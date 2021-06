Doria diz que calendário de vacinação contra a Covid-19 pode ser antecipado no estado de SP

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta terça-feira (29) que o calendário de vacinação contra a Covid-19 no estado pode ser antecipado com a chegada das vacinas da Janssen e as doses prontas da Coronavac.

“Com a chegada das vacinas da Janssen e a entrega pelo Ministério da Saúde, será possível antecipar o processo de vacinação não apenas em São Paulo, mas nos demais estados também”, disse Doria.

João Doria em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 29 de junho (Foto: Reprodução)

Segundo o governador, a confirmação da antecipação será feita na quinta-feira (1º), após a reunião do Programa Estadual de Imunização.

Nesta terça, o Brasil recebe da China uma carga de 1 milhão de doses prontas da vacina CoronaVac. A remessa reservada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, vai desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 19h55, segundo o governo estadual.

Pelo cronograma atual, o estado prevê vacinar toda população adulta até setembro.

O anúncio foi feito após a coletiva de imprensa que anunciou o lançamento de um programa de auxílio financeiro a famílias que perderam parentes para a Covid-19.

Fonte: G1.globo.com