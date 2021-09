Estado de SP chega a 50% da população total com esquema vacinal completo contra Covid-19

O estado de São Paulo atingiu neste domingo (19) a marca de 50% da população total imunizada com as duas doses da vacina ou com o imunizante de dose única contra a Covid-19.

O número representa cerca de 23,1 milhões de pessoas com o esquema vacinal completo, segundo o chamado “vacinômetro”, do governo paulista.

Profissional de saúde separando dose de CoronaVac para imunização (Foto: Divulgação/ Secom/ Governo do Estado de São Paulo)

O balanço aponta mais de 36,3 milhões aplicações de primeira dose, 21,9 milhões da segunda, mais de 1,1 milhão de dose única e 169,8 mil doses adicionais, totalizando 59,6 milhões de doses aplicadas.

No início de setembro, o estado atingiu a marca de 50% da população adulta com o esquema vacinal completo. Agora, os número se referem a toda a população paulista.

Os dados indicam que 97,7% da população adulta residente em São Paulo já recebeu ao menos uma dose da vacina. Quando considerado toda a população, são 80,9% que recebeu uma dose.

Dose de reforço

O governo de São Paulo iniciou em setembro a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19. Devem receber a dose adicional no estado todos os idosos com mais de 60 anos e imunossuprimidos acima de 18 anos, um público estimado em 7,2 milhões de pessoas.

A dose de reforço pode ser aplicada apenas em idosos que completaram o esquema vacinal há mais de seis meses. Já para imunossuprimidos, é preciso esperar 28 dias após a segunda dose.

